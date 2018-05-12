Başkan Toprak, pazar esnafıyla bir araya geldi

Kahta ilçesinde Yeni Mahallede kurulan semt pazarını gezen Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, pazar esnafıyla bir araya gelerek onlarla sohbet edip sıkıntılarını dinledi.

Pazar ziyareti hakkındaki memnuniyetini dile getiren pazar esnafı, yapılan ziyaretten çok memnun olduklarını belirterek, sorunları Başkanı ilettiklerini söyledi.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ise, “Esnafımızla bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinledik. Helal rızık peşinde koşturan bu insanlarla beraber olmaktan mutluyuz. Esnafımızın ufak tefek sıkıntıları olabilir. Yeni kurulan semt pazarımız ilerde daha iyi olacak. Bize düşen görev ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Esnafımızın hangi konuda bir sıkıntısı varsa onu çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Toprak, esnaf ziyaretinden sonra pazarı yerini gezerek alışveriş yapan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.