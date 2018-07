Başkan Toprak suyla ilgili gazetecileri bilgilendirdi

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, daha önce Kahta’nın içme suyunun karşılandığı Değirmenbaşı suyunda basınla birlikte incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında basını bilgilendiren Başkan Toprak, su üzerinden çirkin bir siyasetin yapıldığını belirterek yıllarca Kahta halkına birkaç köyden dinamolarla gelen kirli suyun içirildiğini söyledi.

Toprak, vatandaşların şuan en kaliteli suyu içtiğini belirterek, “İlk belediye başkanlığı dönemimiz olan 2004-2009 yılları arasında Haydaran İçme Suyu projesini hazırladık. Bu projemizi yapılan bazı engellemelerden dolayı hayata geçiremedik. Son yerel seçimlerde tekrar seçildiğimizde ilk işimiz Haydaran İçme Suyu Projesi oldu. Ekibimizle beraber gece gündüz çalışarak bu projeyi hayata geçirdik. Şimdi çok şükür Kahta’nın içme suyu gibi bir sıkıntısı yok. Kurduğumuz modern arıtma tesisimizde günlük olarak suyun analizlerini yapıyor. Analiz sonuçlarında şimdiye kadar bir sıkıntı çıkmadı. Vatandaşlarımız, en kaliteli suyu içiyor. Daha önce Kahta’ya gelen su, şuan almakta olduğumuz suyun 22 kilometre uzağında ve birkaç köyden geçiyordu. Kahta halkına birkaç köyden dinamolarla gelen kirli suyu içiriyorlardı. Su üzerinden çok çirkin siyaset yapılıyor. Kahtalı kardeşlerimden bu memleketi yıllarca yöneten ve hiçbir şey kazandırmayanların yalanlarına ve iftiralarına itibar etmesin. Eğer iktidar partisi olan AK Parti’nin belediye başkanıysam ve hizmet etmiyorsam görevi bırakırım. Herkes görevini yerine getirmelidir. Görevde bulunduğumuz süre boyunca hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yapmadık” dedi.

Başkan Toprak, “Yaptığımız tüm işlerimizi şeffaflık içerisinde yaptık. Eğer şeffaf değilse hesabı sorulsun. İshale hattımız ve arıtma tesisimiz devreye girmeden önce Cendere ve köylerden gelen su 8 adet kuyuya aktarılıyordu. Her ay yaklaşık olarak 800 bin TL elektrik faturası ödüyorduk. Bakım, onarım ve personel gideriyle birlikte yaklaşık maliyeti 1 milyon lirayı buluyordu. Kahta Belediyesini 72 milyon TL borç ile devraldık. 4 yılda yaklaşık 45 milyon TL borç ödedik. İshale hattı ve arıtma tesisi kredi borcu ile birlikte belediyenin şuan toplam 62 milyon TL borcu bulunuyor. Buna rağmen birçok projemizi gerçekleştirdik. İlçedeki alt yapı ve üst yapı sorunu yüzde 90’a yakını çözüldü. Elektrik giderlerimizden kasamıza her ay 1 milyon TL, 5 yılda ise 60 milyon TL ediyor. Yani 5 yılda Kahta Belediyesi’nin borcu kalmıyor. Bizim hedeflerimiz var. Hedefiniz yoksa hizmet edemezsiniz. Bugüne kadar halkın menfaati her şeyin üzerindedir. Halka hizmet hakka hizmettir anlayışı çerçevesinde halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Fitne ile iftira ile aday olunmaz, projelerle aday olunur. Biz projelerimizle halkımızın karşısına çıktık. Hemen hemen tüm projelerimizi hayata geçirdik. Halkımız bizimle devam etmek isterse Kahta’yı Türkiye’nin değil Dünya’nın en şirin merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.