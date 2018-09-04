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04 Eylül 2018 12:30

Başkan Toprak’a teşekkür plaketi

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür plaket aldı.

Başkan Toprak’a teşekkür plaketi

04 Eylül 2018 12:30


Kahta ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı ve Kahta Bedensel Engelliler Derneği tarafından Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a mahallede yaptığı çalışmalardan ve engellilere yönelik verdiği destekten dolayı plaket verildi.


Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Nedim Türk, mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Toprak’a teşekkür ederek kendisine çalışmalardan dolayı plaket verdi. Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan ise, engellilere yönelik yapılan hizmet ve desteklerden dolayı Başkan Toprak’a teşekkür plaketi verdi.


Plaketlerden dolayı teşekkür eden Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Nedim Türk, mahallesine yaptığımız hizmetlerden ötürü bizlere teşekkür plaketi layık gördü. Yavuz Selim mahalle sakinlerine ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, engelli kardeşlerimize vermiş olduğumuz desteklerden dolayı bize plaket takdim etti. Engelli kardeşlerimizin her hususta yanındayız” diye konuştu.




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