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24 Aralık 2017 10:11

Başkan Toprak’a yılın başarılı belediye başkanı ödülü

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, ‘Yılın yerel yöneticileri’ ödüne layık görüldü.

Başkan Toprak’a yılın başarılı belediye başkanı ödülü

24 Aralık 2017 10:11


Kayseri’nin Hacılar ilçesinde Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bu yıl 7. düzenlenen ve ‘Yılın yerel yöneticileri’ ödüne layık görülen Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, ödülün Kahta halkının başarısının bir göstergesi olduğunu söyledi. Kahta Belediyesi’nin önemli projeleri önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini belirten Başkan Toprak, “Yerel Yönetimler Dergisinin 7. kez düzenlediği ‘Yılın Yerel Yöneticileri’ anketinde en yüksek oyu alarak yılın başarılı belediye başkanı seçildik. Kazandığımız bu ödül ilçemizin, Kahta Belediyesinin ve Kahta halkının başarısının göstergesidir. Halkımızdan aldığımız güç ile çalıştık ve bu ödüle layık görüldük. Kahta Belediyesi’nin önemli projeleri önümüzdeki süreçte de artarak devam edecektir. Bu ödülü bizlere layık gören Yerel Yönetimler Dergisi’ne, ankete katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum’ dedi.




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