Başkan Toprak’ın Mekke’nin Fethi mesajı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Mekke’nin Fethinin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mekke’nin Fethi’nin İslam Dinindeki önemine değinen Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Mekke’nin Fethi ile aynı zamanda, gönüllerin de fethedildiğini belirtti.

Başkan Toprak mesajında, “Mekke’nin fethi, yeryüzü tarihinin değiştiği ve yeryüzünde adaletin tecelli ettiği müstesna günlerden biridir. Mekke, fetihle birlikte gerçek kimliğine kavuşurken, fetih yüce dinimiz İslam tarihi açısından da bir dönüm noktası olmuştur. Zulmü sona erdiren bir lütuf olan ve gönüllerin fethini sağlayan Mekke’nin fethinin yıldönümünü kutluyor, İslam coğrafyasının pek çok noktasında yaşanan zulümlerin son bulması ve adaletin tecellisine vesile olmasını diliyorum. 31 Aralık Mekke’nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah’tan diler, yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.