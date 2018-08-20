Başkan Toprak’tan bayram mesajı

Başkan Abdurrahman Toprak bayramları, millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günler olarak belirterek Kurban Bayramı’nın insanı insan yapan ve bütün erdemlerin birlikte yaşandığı dini bayramlarımızdan birisi olduğunu vurguladı. Başkan Toprak, “Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştığı, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevginin, paylaşmanın, dayanışmanın, dargınlıkları aradan kaldırıp yeniden kucaklaşmanın, duygu birliğinin en üst noktaya çıktığı böyle zamanların çoğaltılması ve her günün bayram gibi yaşanabilmesi için gayret sarf etmeliyiz. Kurban Bayramı ve diğer özel günlerin bizlere hatırlattığı en önemli husus budur. İnsanı insan yapan ve bütün erdemlerin birlikte yaşandığı dini bayramlarımızdan birisi olan Kurban Bayramının sevgiye, barışa, kardeşliğe hoşgörüye ve güzel yarınlara umut olmasını diliyor. Başta ülkem, değerli hemşerilerim ve tüm İslam alemine huzurlar getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız kutlu ve mutlu olsun” ifadelerini kullandı.