Başkan Toprak’tan bayramı mesajı

Başkan Toprak yayımlamış olduğu mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı. Başkan Toprak, “Maneviyatımızın yoğunlaştığı, iftar ve sahur bereketinin birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma duygularının gönüllerimizde yer ettiği, semaya açılan dua elleri, kılınan teravih namazları, okunan Hatim-i Şerifler ile bereketli geçirdiğimiz Ramazan ayının sevinci olan Ramazan Bayramınızın hayırlara vesile olmasını dilerim. Zulümlerin ve zalimlerin son bulduğu, vatanımızda, yakın coğrafyamızda, İslam aleminde ve tüm dünyada birlik, beraberlik, huzur, güven ve istikrar ortamının hakim olduğu, dargınların barıştığı, hoşgörülü nice bayramlara ulaşmayı Yüce Mevladan niyaz ediyorum. Yaklaşan 24 Haziran seçimlerinin ve mübarek Ramazan Bayramının, şehrimize, ülkemize, milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlık alemine huzur, sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum” diye konuştu.