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02 Aralık 2017 18:56

Başkan Toprak’tan Dünya Engelliler Günü mesajı

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Toprak’tan Dünya Engelliler Günü mesajı

02 Aralık 2017 18:56


Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak yayımladığı mesajında, engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermenin sosyal sorumluluk olduğunu söyledi.


Toprak, "Toplumu oluşturan tüm bireyler eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba gösterilmesi, gerek birey olarak gerekse devlet ve toplum olarak temel sorumluluğumuzdur. Engelli bireylerimize toplum olarak daha çok sahip çıktığımız güzel günleri görmek dileğiyle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, yaşam mutluluklarının arttığı, engellerinin ortadan kalktığı sağlıklı günler diliyorum ” dedi.




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