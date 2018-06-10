Başkan Toprak’tan Kadir Gecesi mesajı

Abdurrahman Toprak, mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, yetim, kimsesiz, fakir ve muhtaçların yüzlerinin güldürülmesi ve kendilerine yardım edilmesi gerektiğini belirterek dünyada yaşanan tüm zulümlerin durmasını diledi. Toprak, “Kardeşlik, birlik ve beraberlik sofralarında buluştuğumuz Ramazan-ı Şerif’in sonuna geliyoruz. Kadir Gecesine ulaşmanın manevi huzurunu ve Ramazan Bayramına kavuşacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu mübarek günde tüm insanlık için yaşanan sıkıntıların son bulması için dualarımızı eksik etmemeliyiz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde Sema kapılarının ardına kadar açık olduğunu unutmadan ibadet etmeliyiz. Rahmet ve bereketin bol olduğu bu gecede dualarımız ile birbirimize ve Rabbimize yakınlaşalım. Dualarımızda, dünyada yaşanan tüm zulümlerin durmasını, ülkemizin birlik ve beraberlik içinde olmasını dileyelim. Her ayı Ramazan, her gün ve geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmeli, dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine, sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmalı, yetimlerin, kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların yüzünü güldürmeli, onlara yardım elini uzatmalıyız. Bu mübarek gecenin tüm insanlık alemine sevgi, saygı, huzur, barış ve mutluluk getirmesini, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul edilmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesini tebrik ediyor ve bu hayırlı gecenin huzur, iyilik ve güzellik getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.