Başkan Toprak’tan Kahta Diriliş Spor’a 1,5 milyon TL pirim sözü

Amatör Ligi’ni şampiyon tamamlayarak Bölgesel Amatör Ligine (BAL) yükselen Kahta Diriliş Spor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kahta Stadında düzenlenen törene Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kahta Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Belediye Başkan yardımcısı Halil Geyik, Kahta Diriliş Spor Kulübü yöneticileri, futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Sezonunun ilk hazırlık antrenmanında sporcuları ziyaret eden Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kahta Diriliş Spor ’un bu yıl da şampiyon olması durumunda 1,5 milyon TL takıma destek vereceğini söyledi.

Akşam saatlerinde Kahta Stadında bir araya gelen futbolcular, ilk olarak teknik heyet ile toplantı yaptı. Takım, daha sonra ilk antrenman için sahaya indi. Teknik Direktör Osman Aydın Özkan gözetiminde yapılan antrenmanı Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak da izledi.

Antrenman öncesi açıklama yapan Kahta Diriliş Spor Teknik Direktörü Osman Aydın Özkan, futbolculara geçen sezon gösterdikleri performansın, yeni sezonda da sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Teknik Direktör Özkan, “Yeni sezonun tüm futbol severlere hayırlı olmasını diliyorum. En büyük hedefimiz kaldığımız yerden devam ederek bu yıl da şampiyonluğu almaktır. Sezon başında iyi bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Takımımıza maddi manevi hür türlü desteğini esirgemeyen Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a teşekkürü bir borç biliyorum. Gerçekten bize büyük destek veriyor” dedi.

Kahta Diriliş Spor’a tüm halkımızın sahip çıkması gerektiğini belirten Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Takımımıza her kesimin sahip çıkması gerekiyor. Bunlar bizim gençlerimiz. Bizim değerlerimiz. BAL liginde Adıyaman’ı temsil edecekler. Daha önce verdiğim 500 bin TL sözümü yerine getirerek her ay düzenli olarak sporcularımıza dağıtıyoruz. İnşallah sezon sonu şampiyon olup 3. Lige çıkarsanız ayrı yeten 1,5 milyon TL daha pirim sözünü veriyorum” şeklinde konuştu.

Kahta Diriliş Spor Yönetimi, takıma her konuda, destek çıkan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a plaket takdim ederek teşekkür etti.