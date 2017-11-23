Başkan Toprak’tan Öğretmenler Günü mesajı

Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, mesajında çocukların ve gençlerin iyi birer insan olarak yetiştiren ve geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, aynı zamanda ülkenin geleceğine de yön verdiğini vurgulayarak, "Ülkemizin güvencesi olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştiren, en zor koşullarda dahi, ülkesinin her bir köşesine ulaşarak yol gösteren, bir şeyler daha öğretebilmek için fedakarlıkların en büyüğünü sergileyen, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Kültür ve medeniyet coğrafyamızda bugün yaşanan sıkıntıların da yine eğitimle aşılacağı ve öncü ve örnek bir neslin onların omuzlarında yükseleceğinin bilinciyle, ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimize Yüce Allah’tan rahmet, emekli ve görevleri başında olan öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.