Başkan Topraktan şehitler için mesaj

İlçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Çukurca ilçesi kırsalında teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 2 asker ve Erzurum’da PKK’lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Yakup Yılmaz için Allah’tan rahmet diledi. Başkan Toprak, “Yüreğimiz yandı. Acımız çok büyük. Mekanı cennet olsun. Mübarek ramazan ayında Erzurum ve Hakkari’nin Çukurca ilçesinde aldığımız acı haberler ile yüreğimize ateş düştü. En zor koşullarda vatan müdafaası ve terörle mücadele için üstün fedakarlıklarla dolu hayatlar yaşadılar. Şehitlerimiz milletimizin gururu oldu. Her biri milletimizin gururu olarak her zaman şükranla anılacak” ifadelerini kullandı.