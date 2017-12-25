Başkan Toprak’tan teşekkür mesajı

olağan kongresi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Toprak kongreyle ilgili yayımladığı mesajında, “Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz AK Parti Adıyaman 6. olağan kongresini gerçekleştirdik. Bu kongrenin hayırlara vesile olmasını ve ülkemize, Adıyaman’ımıza, Kahta’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bizler hep birlikte, millete hizmet yolunda yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte büyük milletimize hizmet etmeye ve 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kongremize katılarak bizleri onurlandıran Başbakan Binali Yıldırım’a, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’a Adıyaman milletvekillerimize, AK Parti Kahta ilçe teşkilatına, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza ve AK Parti gönül veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı