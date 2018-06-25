Başkan Toprak’tan teşekkür mesajı

Dönem Milletvekili seçimlerinde alınan sonuçlardan dolayı bir teşekkür mesajı yayımladı.

Mesajında iç ve dış mihrakların oyunlarına rağmen seçimlerden zaferle ayrıldıklarını vurgulayan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, bu seçimde sadece Türkiye’nin kazanmadığını belirterek bu seçimi aynı zamanda İslam dünyasının da kazandığını söyledi.

Başkan Toprak, “24 Haziran’da 27. Dönem Milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gerçekleştirdik. Türkiye yine kalkınmadan yana oyunu kullandı. Kahta ilçemizde de gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gerekse AK Parti’ye güzel bir destek verildi. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep beraber Türkiye’yi 2023 ve 2071 hedefleri yolunda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da durmadan çalışacağız. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardında vatandaşlarımızla birlikte meydanlara çıkarak zaferimizi kutladık. Bizler bu seçimleri iç ve dış mihrakların oyunlarına rağmen seçimlerden zaferle ayrıldık. Bu seçimi sadece Türkiye kazanmadı. 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimleri aynı zamanda İslam dünyası da kazanmıştır. Bu seçimleri Kudüs, Arakan, Saraybosna, Kerkük, Suriye’nin mağdur ve mazlum insanlarının ve Türkiye’nin dualarıyla kazandık. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde bizlere destek olan başta Kahta’daki vatandaşlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimleri Türkiye’ye, milletimize, İslam dünyasına, tüm mağdur ve mazlum insanlara hayırlı olsun” diye konuştu.