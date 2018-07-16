Başkan Toprak’tan teşekkür mesajı

Kahta Kaymakamlığı ve Kahta Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına vatandaşların yoğun bir ilgi göstermesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, vatandaşların tek vücut olarak meydanlara çıkarak iradesine sahip çıktığını vurguladı.

Başkan Toprak, “Bu yılda aynı tablonun meydanlarda oluşması birlik ve beraberliğimizin sağlamlığı ve ülkemize olan sadakatimizin bir göstergesidir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletimiz tarafından püskürtülmesinin yıldönümünde Kahtalı hemşerilerimizin, 15 Temmuz ruhunu tekrarlaması bizleri çok mutlu etti. 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece, cadde ve sokaklar insan seline dönüştüyse bu yılda aynı tablonun meydanlarda oluşması birlik ve beraberliğimizin sağlamlığı ve ülkemize olan sadakatimizin bir göstergesidir. Kahta zor zamanlarda her zaman safını iyi belirlemiştir. Bundan dolayı başta Ak Parti Adıyaman Milletvekillerimiz ve Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya başta olmak üzere çocuk, genç, yaşlı ve kadın 7’den 70’e tüm hemşerilerime gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Böylesine kadim bir halka hizmetkar olmak bizler için ancak şeref olur. Aynı şekilde kamu kurumlarımızın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcilerine, fedakarca çalışan güvenlik güçlerimize, basınımıza, Muhtarlarımıza teşekkür eder, şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bu millete bir daha karanlık geceler göstermesin” diye konuştu.