Başkan Toprak'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkan Abdurrahman Toprak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında öğrencilere başarı ve mutluluklar dileyerek, tüm eğitim camiası için verimli bir yıl olmasını temenni etti.

Başkan Toprak mesajında, "Uzunca bir tatil sonrası, eğitim ve öğretime başlamanın tatlı heyecanını yaşıyorsunuz. Tatilde güzel ve eğlenceli vakit geçirerek dinlenmiş olduğunuzu umuyorum. Şimdi okula umutla ve heyecanla başlama zamanı geldi. Unutmayın ki dersleriniz için göstereceğiniz ilgi ve çalışma azmi sizi başarıya götürecektir. Bu başarı da geleceğe emin ve sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Daha mutlu ve güzel bir gelecek için her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Yeni eğitim-öğretim yılının hepimiz için hayırlı olmasını dilerim. Değerli öğretmenler, yeni eğitim-öğretim yılını sizlerin de büyük bir heyecanla karşıladığını biliyorum. Topluma hizmet veren her meslek saygındır. Ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır. Sizlere emanet ettiğimiz çocuklarımızı, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven, topluma karşı sorumluluk duyan kişiler olarak hayata hazırlayacağınıza olan inancım tamdır. Sizlere inanıyor, güveniyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.