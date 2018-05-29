Başkan Uslu’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

AESOB Başkanı Ziya Duranay beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Taş, Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanvekili Turabi Bayır, Kahveciler Odası Başkanı Sinan Turan, Gerger Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Metin, Gölbaşı Esnaf Odası Başkanı Latif Kocaman, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Kaplan, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Yücel, Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Nevzat Taşkın ile birlikte ATSO Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Uslu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu’yu tebrik eden ESOB Başkanı Ziya Duranay, “Mustafa Uslu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına tekrar seçildi. Bir dönem Mustafa beyle birlikte uyum içerisinde çalıştık. İnşallah ikinci dönemde de bu uyumumuz devam edecek. İkimizin de tek amacı Adıyaman’a hizmet etmek. Hamdolsun dört yıl zaman içerisinde ilimiz için sivil toplum kuruluşları olarak önerilerimizi sunduk. Sivil toplum örgütlerinin esas görevi kentteki eksiklikleri görerek somutlaştırarak ilgili kurumlara sunmaktır. Bizim amacımız Adıyaman’a bir şeyler katarak ilimizin muasır medeniyetler seviyesine çıkmasıdır. Bizde bu noktada elimizden geleni yapacağız. Kentin ekonomisini nasıl düzeltebiliriz, bu kentin işsizlik rakamlarını Türkiye ortalamasının nasıl altına çekebiliriz, nasıl daha çok yatırımcı çekebiliriz hesabını yapıyor olmamız lazım. Tabi biz siyasilerimizle uyum içerisinde önümüzdeki süreçte bu görevlerimizi ve eksikleri tespit edip çözümü noktasında hep birlikte götüreceğiz diye düşünüyorum. Mustafa Uslu’yu tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ATSO Başkanı Mustafa Uslu, “Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Yönetim Kurulu bizleri ziyaret etti. Ben kendilerine ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Biz geçen dönemde Adıyaman için hep birlikte hareket ettik. Ticaret ve Sanayi Odasıyla Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği birlikte çalışmalıdır. İşlerini büyüten ve şirketleşmeye giden mükelleflerimiz oradan buraya adım atmakta. Bundan sonra da Adıyaman için esnaf sanatkar için, tacir tüccar için elimizden gelen hizmeti yapacağız. Kendilerine şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.