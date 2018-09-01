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01 Eylül 2018 16:59

Başkan Vural, Başkan Kutlu ile bir araya geldi

Adıyamanspor Taraftarlar Derneği Başkanı Abdurrahman Vural, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret ederek, teşekkür etti.

Başkan Vural, Başkan Kutlu ile bir araya geldi

01 Eylül 2018 16:59


Göreve geldiği günden bu yana, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı takdir toplayan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret eden Adıyamanspor Taraftarlar Derneği ve Yamanspor Kulüp Başkanı Abdurrahman Vural, Başkan Kutlu’ya üzerinde “02 H. Kutlu’ yazılı yeni sezon forması hediye ederek teşekkür etti. Nazik ziyaretten dolayı Adıyamanspor Taraftarlar Derneği Başkanı Vural’a teşekkür eden Başkan Kutlu, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını dile getirerek, “Spora yakından ilgi duyan bir toplumuz. Bundan dolayı biz de göreve geldiğimiz günden bu yana sporcularımıza ve takımlarımıza ciddi destekler verdik ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.




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