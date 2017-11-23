Başkan Yeni’den diş hekimleriyle bir araya geldi

AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, diş hekimlerini ziyaret etti

AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, Diş Hekimleri Günü ve 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolaysıyla Kahta Devlet Hastanesini ziyaret ederek diş hekimlerine çiçek hediye ederek günlerini kutladı. Başkan Yeni, “Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten tüm diş hekimlerimizin bu önemli gününü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim” şeklinde konuştu. Başkan Yeni, diş hekimlerini ziyaret ettikten sonra hekimlerden ve Hastane Başhekimi Abdulkadir Dost’tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdulkadir Dost, “Bu anlamlı günde biz sağlık çalışanlarını yalnız bırakmayarak, bizlerden desteğini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan AK Parti İlçe başkanımız Bedir Yeni’ye teşekkür ediyorum” dedi.