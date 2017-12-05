Başkan Yeni’den Kılıçdaroğlu değerlendirmesi

CHP’nin, bugün ABD’nin siyasi ve stratejik bürosu durumuna geldiğini vurgulayan Başkan Yeni, “CHP bugün ABD’nin siyasi ve stratejik bürosu durumuna gelmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu açık bir şekilde Türkiye düşmanı yapıların içerideki siyasi temsilciğini ve sözcülüğünü yapıyor. Türkiye’nin bunca meselesi, bunca sıkıntısı, bunca derdi varken Kılıçdaroğlu acaba ben içeride nasıl bir çelme takabilirim, Recep Tayyip Erdoğan’ı nasıl alaşağı edebilirim derdinde. Herkesin bir hesabı var ama ulatılmasın ki hesapların üzerinde de bir hesap var. Onlar hesap yapmış olabilir ama Allah’ın da bir hesabı var. ABD Türkiye’yi hizaya getirmek için darbe ile yapamadıklarını mafyavari bir biçimde gerçekle ilgisi olmayan delillerle ve usulsüz bir yargılama ile Türkiye Cumhuriyeti devletini yıpratmak, ekonomisini çökertmeye çalışıyor. Bu oyunlar, hiçbir surette birliğimizi ve dirliğimizi bozamayacak, milletimizin şanlı yürüyüşüne mani olamayacaktır " ifadelerine yer verdi