Başkan Yılmaz: “2016 yılında başarılı hizmetlere imza attık”

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı İrfan Yılmaz, 2014 yılında belirlenen 5 yıllık strateji planı doğrultusunda 2016 yılında önemli ve başarılı hizmetlere imza attıklarını söyledi.

2016 yılında yapılan hizmetler ve 2017 yılı ile ilgili planlamayı anlatan İl Genel Meclis Başkanı İrfan Yılmaz, planlama doğrultusunda bir çok alanda çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

2016 yılını değerlendiren İrfan Yılmaz, “ 2014 Yılında meclisimiz tarafından kararlaştırılan 5 yıllık stratejik plan doğrultusunda 2016 yılı sonu itibariyle İl Özel İdaresinin karar organı İl Genel Meclisi olarak 444 köy 511 mezar olmak üzere 955 yerleşim yerinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 6. maddesi gereği mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla, belediye sınırları içerisinde gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, belediye sınırları dışında imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre olmak üzere bir çok hizmete imza attık.

Adıyaman’da muhtarlık bazında genel itibarıyla içme suyu, taziye evi ve köy konağı noktasında sona gelinmiş dururumdadır. İl Özel İdaresi yol ağı kapsamında 3 bin 342 kilometre yolumuz bulunmaktadır. Bu yolun 2 bin 300 kilometrelik kısmı asfalt, yaklaşık 1000 kilometrelik bölümü ise stabilize durumdadır. Stabilize yollarımız ağırlıklı olarak, Sincik, Gerger, Çelikhan ,Gölbaşı ve kısmen de merkez ilçemizdeki köyleri kapsamaktadır.

Kanalizasyonda ise ilimiz genelinde köylerimizin yüzde 50’si (200 köy ve 52 mezra ) bitmiş durumdadır. Kilitli parke açısından yüzde 25 seviyesindeyiz” dedi.

2017 Yılı yatırım programında kanalizasyon ve kilitli parke yapımına ağırlık verileceğini vurgulayan Yılmaz, “Yatırım programını ve bütçemizi bu amaç doğrultusunda kararlaştırmış durumdayız. 108 köyümüzde kilitli parke, 31 köyümüzde kanalizasyon yapımı ve İl Özel İdare hizmet binasının yapımına 4 milyon TL. kaynak ayrılmış, bazı tarımsal sulama projelerine destek verilmiştir.

2017 yılında içme suyu, tarımsal sulama, stabilize ve asfalt yol, taziye evi, menfez yapımı, taziye evi gibi bir çok alanda rutin çalışmalarımızın yanında ilk defa kilitli parke tesisimizi kuracağız. Güneş enerji santrali pilot uygulama olarak merkez ve büyük ilçelerde çöp toplanması, Atatürk Barajı kenarındaki köylerimizde yaz aylarında sivrisinekle mücadeleye yönelik hizmet alımı yapılacaktır. Hizmetlerin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim” diye konuştu.