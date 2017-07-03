Başkanı Deniz’den memur maaşlarına zam açıklaması

Başkan Deniz, “Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte devlet memurları ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı da belli oldu. Buna göre memurlar, temmuz ayında alacakları yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 2.89 oranında enflasyon farkı zammı alacak. Böylece temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam yüzde 6.89 olacak” dedi.

Başkan Deniz, “ Memur- Sen olarak yetkili sendika sıfatıyla 3. Dönem toplu sözleşme sürecinde hükümetle imzaladığımız toplu sözleşmeye göre, 2017 yılı ilk altı ayına ilişkin enflasyon artış oranının yüzde 3’ten fazla çıkması durumunda fazla çıkan kısım maaşlara zam olarak yansıyacaktı.

Öngörülerimiz gerçekleşmiş ve 2017 yılı ilk altı ayın enflasyon oranı 5,89 olmuştur. Bu rakamlara göre memurlara yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 2,89 oranında zam verilecektir. Memur- Sen olarak imzaladığımız toplu sözleşme neticesinde çalışanlar Temmuz ayında toplamda yüzde 6,89 oranında zam alacaktır. 3. Dönem toplu sözleşme sonunda Memur Sen’i suçlayanlar okkalı bir tokat yemiş ve matematik bilmemelerinin, süreci okuyamamanın cezasını çekmektedir. Memurlar adına kazanımları ve bu doğrultudaki çalışmalarımızı toplu sözleşme süreci ile sınırlı görmedik. Her zaman kazanan ve kazandıran sendikacılık anlayışını bugüne memurun hanesine tek bir kazanım yerleştiremeyenlere inat sürdüreceğiz “ ifadelerini kullandı.