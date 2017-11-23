Başkanı Kutlu Öğretmenler Gününü kutladı

Başkan Kutlu mesajında, geleceğin teminatı çocukları yetiştiren görevini layıkıyla yerine getiren tüm eğitimcilerin gününü kutladı. Başkan Kutlu mesajında, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, onların iyi bir birey olması için elinden geleni yaparak yarınlarımızı güvence altına alan tüm eğitimcilerimizin gününü kutluyorum. Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında öğretmenlik gelmektedir. Emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olan öğretmenliği hakkıyla ifa eden, idealini ve heyecanını daima taze tutan değerli öğretmenlerimiz sayesinde ülkemiz her alanda kalkınıp daha da güçlenecektir. Bu anlamda, tüm öğretmen ve eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, saygılar sunarım. Adıyaman Belediyesi olarak şehrimizde eğitimin kalitesini arttırma adına üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda, 3 buçuk yılı aşkın görev süremiz boyunca 18 okulun bahçesini asfaltladık. 15 okulda, 8 bin 52 metrekare kilitli taş, bin 147 metre bordür taşı döşeme çalışması yaptık. 69 okula toplam 300 adet bank monte edip, 259 adet çöp kovası dağıttık. Ayrıca, şehir merkezinde bulunan ve yeni yapılan okullara 70 kamyon kırmızı toprak dağıtıp, tesviyesini yaptık. Yine okullarımıza 300 adet fidan dağıtıp, çim biçme işlemini gerçekleştirdik.4 okulda çimlendirme, 3 okulda ağaç dikimi, 10 okulun büyüyen ağaçların budanması, 2 okula spor kondisyon aletlerinin takılması, 5 okulun oyun gruplarının tamiri ve mevsimlik çiçek dikimi park ve bahçeler müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. Bunların yanında okullar arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren 3 okulumuza birer tane tarayıcı-yazıcı-fotokopi makinesi,3 okula spor kıyafeti,3 okula da satranç takımı hediye ettik. Yine ilimizde eğitim veren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yararlanması için bu okulumuza piyano alarak destekte bulunduk. Eğitim kurumlarımıza yapacağımız destekler bundan sonra da devam edecektir" ifadelerini kullandı.