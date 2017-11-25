Başkanlardan kanser hastası Şahin’e ziyaret

Dört yıl önce kanser hastalığına yakalanan 5 yıllık evli olan 27 yaşındaki Sadık Şahin, Kahta Devlet Hastanesinde tedavi görüyor. Maddi ve manevi olarak Sadık Şahin’in yanında olduklarını belirten Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi AbdulKadir Dost’tan Şahin’in sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.

Toprak ve Yeni daha sonra hastanede yatmakta olan diğer hastaları ziyaret ederek moral verip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.