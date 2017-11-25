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25 Kasım 2017 15:15

Başkanlardan kanser hastası Şahin’e ziyaret

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni kanser tedavisi gören Sadık Şahin’i ziyaret etti.

Başkanlardan kanser hastası Şahin’e ziyaret

25 Kasım 2017 15:15


Dört yıl önce kanser hastalığına yakalanan 5 yıllık evli olan 27 yaşındaki Sadık Şahin, Kahta Devlet Hastanesinde tedavi görüyor. Maddi ve manevi olarak Sadık Şahin’in yanında olduklarını belirten Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi AbdulKadir Dost’tan Şahin’in sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.


Toprak ve Yeni daha sonra hastanede yatmakta olan diğer hastaları ziyaret ederek moral verip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.




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