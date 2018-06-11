Başkanvekili Aydın Kahta ilçesinde yatırımları inceledi

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Kahta ilçesine Türkiye Cumhuriyeti boyunca eğitim konusunda yapılan yatırımların 2 katının AK Parti hükumeti süresince yapıldığını söyledi. Cumhuriyet Mahallesinde yapımı devam etmekte olan TPAO Atatürk Ortaokulun incelemesinde en güzel yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu söyleyen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, çağın gerektirdiği bilgili, sorumluluk sahibi, üretken, yenilikçi, iletişime ve öğrenmeye açık, mutlu bireyler yetiştirmek amaçladıklarını belirtti. Aydın, 2002-2018 yılları arasında 62 okulun Kahta ilçesine kazandırıldığını kaydederek kısa bir süre içerisinde ilçe merkezinin tekli eğitim sistemine geçeceğinin müjdesini verdi. 2002-20018 yılları arasında yapılan eğitim yatırımları ile alt yapı ve erişim sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğünü söyleyen Aydın, “Eğitime yapılan yatırım, Türkiye’nin aydınlık geleceğine yapılan yatırımdır. AK Parti hükumeti olarak iktidara geldiğimiz bu günden bu yana birçok kolda yatırımlara hız verdik. Bu yapılan yatırımların içerisinde eğitim alanında yapılan yatırımların bizim için ayrı bir konumu bulunuyor. Hükumetimizin eğitim alanında yaptığı yatırımlar ile Türkiye’de eğitim alanında büyük gelişmeler kaydettik. Türkiye’de eğitim alanında yapılan yatırım ve çalışmalarından Kahta ilçemizde büyük oranda nasibini aldı. Kahta ilçemizde Türkiye Cumhuriyeti kurulmasından itibaren yapılan eğitim yatırımlarını AK Parti hükumeti olarak biz sadece 15 yıl içerisinde 2 katını tamamladık” dedi.

2017-2018 yılları arasında Kahta’da 15 okul ve 2 pansiyon için yaklaşık 49 milyon 47 bin TL yatırım yapıldığını söyleyen Aydın, “Son 1 yıl içerisinde yapılan yatırım ile 15 okulda bulunan 190 derslik ve 200 kapasiteli pansiyon kazandırdık. 2002-2018 yılları arasında ilçemize 62 okul ve 9 okul pansiyonu kazandırdık. Yapılan bu yatırımlar ile ilçemizde 826 derslik yapıldı. 2006-2018 yılları arasında 9 öğrenci pansiyonunu ilçemize kazandırarak 1550 öğrenci kontenjanımızı arttık.

Türkiye Cumhuriyetimiz kurulduğundan bu yana Kahta eğitim konusunda bu kadar yatırım görmedi. Çok gerilere gitmeye gerek yok, geçtiğimiz 15 yıl içerisinde ilçemizde sadece 3 adet lise bulunurken şuan ilçemizde 18 lise bulunuyor. İlçemiz, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana yapılanların yaklaşık 2 katını sadece geçtiğimiz 15 yıl içerisinde kazandı. Yapılan bu yatırımlar ve önümüzdeki günlerde yapacağımız yatırımlar ile kısa bir süre içerisinde ilçemizde tekli eğitim sistemine geçmiş olacağız. İlçemize yapılan bu yatırımlar bizi mutlu ediyor. Eğitim alanında yapılan yatırımlar daha güzel bir geleceğin teminatıdır. Bizde bu şekilde daha güzel bir gelecek için imar etmek amacıyla geleceğimize yaptığımız yatırımlar devam edecek.İlçemizde tekli eğitim sistemine geçmek ve eğitim kalitesini artırmak adına gerekli yatırımları gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Yatırımları yerinde inceleyen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’a, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, AK Parti Kahta ilçe Başkanı Bedir Yeni, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Mehmet Fatih Toprak, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe Gençlik Merkezi ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek ile vatandaşlar eşlik etti.