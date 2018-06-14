Başkanvekili Aydın’dan Afrin Gazisine ‘geçmiş olsun’ ziyareti

Sırtına şarapnel parçaları isabet eden ve yaklaşık 4 aydan beri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) tedavi gören Afrin Gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz’un memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Ören Köyündeki baba evine geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Afrin Gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz’u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Afrin Gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz, Afrin’de şehit düşen Besnili Enes Sarıaslan’ın da aralarında bulunduğu 11 askerin şehit olduğu bin 27 rakımlı tepede çıkan çatışmada yaralanmıştı.

Afrin Gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz, yaralandığı çatışmaya ilişkin yaşananları anlattı.

Besni Kaymakamı Ahmet Gençer, Belediye Başkanı İbrahim Öztürk ile birlikte gaziyi ziyaret eden Ahmet Aydın, Elbab’ta, Afrin’de yapılan terör temizliğinin Kandil’de de olacağını belirterek, “Sizler canlarınızı hiçe saydığınız için bizler bu ülkede rahatız. Sizlerin sayesinde bu vatanımız teröre yenilmemiştir. Vatan evlatları bu ülke için canlarını hiçe saydığı için ülkemiz bizim vatanımızdır” diye konuştu.