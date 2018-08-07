Başsavcı Karabacak Başkan Kutlu ile bir araya geldi

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Ana Kararnamesiyle Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak veda ziyaretlerine devam ediyor.

Yeni görev yerine gitmeden önce veda ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yla bir araya gelen Cumhuriyet Başsavcısı Karabacak ziyarette yaptığı konuşmada, Adıyaman’dan çok güzel anılar ve güzel dostluklarla ayrılacağını dile getirerek, her zaman desteğini gördüğünü söylediği Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise yaptığı konuşmada, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fatih Karabacak’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.