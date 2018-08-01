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01 Ağustos 2018 17:01

Başsavcı Karabacak Rektör Gönüllü ile bir araya geldi

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Ana Kararnamesiyle Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

Başsavcı Karabacak Rektör Gönüllü ile bir araya geldi

01 Ağustos 2018 17:01

Dr. Mustafa Talha Gönüllü’ye veda ziyaretinde bulundu.


Adıyaman’da, görev yaptığı süre zarfında Adıyaman Üniversitesi ile ilgili olarak hep güzel gelişmelere şahit olduğunu belirten Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman’ı hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.


Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gönüllü ise Cumhuriyet Başsavcısı Karabacak’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.


Rektör Gönüllü, “Allah hepimize vatanına, milletine, halkına hakkıyla hizmet etmeyi nasip etsin. Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak’a yeni görev yerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.


Ziyaret sonrası Adıyaman Üniversitesi Onur Defterini imzalayan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak’a Rektör Gönüllü tarafından ziyaret anısına Adıyaman’ın tarihi ve turistik değerlerinden Cendere Köprüsünün maketi takdim edildi.




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