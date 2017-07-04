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04 Temmuz 2017 11:54

Bayan Erin depremzedelerle vedalaştı

Adıyaman Valisi Abdullah Erin’in Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valisi olarak atanmasının ardından eşi Gülhan Erin Samsat ilçesindeki depremzedeler ile vedalaştı.

Bayan Erin depremzedelerle vedalaştı

04 Temmuz 2017 11:54


Samsat ilçesinde 2 Mart tarihinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremden etkilenen ve halen yaşamını çadırlarda sürdüren Samsatlı depremzedeleri yalnız bırakmayan ve sık sık ziyaret eden bayan Erin, son kez vedalaşmak için ziyaret etti.


Adıyaman Valisi Abdullah Erin’in eşi Gülhan Erin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’un eşi Ünzile Atasoy, Samsat Belediye Başkanı Yeter Fırat ve Samsat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Süleyman Aslan’ın eşi Hatice Aslan ile birlikte, geçen yıl Mardin’in Derik İlçesi’nde PKK’lıların askeri aracın geçişi sırasında tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal’ın Samsat ilçe merkezi Örentaş mahallesindeki ailesini de ziyaret ederek vedalaştı.


Kendisinin de deprem günü Samsat ilçesinde bulunduğunu hatırlatan bayan Erin, Samsat ilçesindeki vatandaşların bu zor günlerinde bile Devlete olan bağlılık ve sadakatlerinin takdire şayan olduğunu ifade etti.




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