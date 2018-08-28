Bayan sporcular sağlık kontrolünden geçti

Bayan voleybolcuların sağlık kontrolünde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, sporcuların sağlık durumlarının ve herhangi bir sakatlıklarının olmaması Sporder yönetimi ve teknik heyeti oldukça mutlu etti. Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi yetkilerine teşekkür eden Sporder Başkanı Mesut Karayılan, “Geçtiğimiz günlerde 2. Lig bayan voleybol takımımızın sağlık sponsorluğu için anlaştığımız Özel Park Hospital Hastanesi yetkilileri kızlarımızla yakından ilgilenerek bizleri onur ettiler. Sağlık kontrollerinde bütün imkanlarını seferber eden hastane yetkililerimize çok teşekkür ederim. Bayan voleybolcularımızın kontrollerinde herhangi olumsuzlukla karşılaşmadık. Sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Yakın zamanda başlayacak kamp öncesi sağlık kurulundan gelen sonuçlar bizi mutlu etti. Kızlarımıza güveniyoruz, Adıyaman olarak ismimizi bir kez daha en iyi şekilde tanıtma imkanı bulacağız. Tekrar Özel Park Hospital Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sadık Eryılmaz, Halkla İlişkiler Müdürü Semra Can başta olmak üzere bütün doktorlarımıza ve hastane çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.