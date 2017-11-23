Bayındır Memur-Sen ‘Ustalık Belgesi’nde yetkilendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kalıp, demir, duvar, sıva, seramik, boya ve mantolama ustaları için zorunlu hale getirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi (Ustalık Belgesi), Bakanlıktan alınan yetki ile Bayındır Memur-Sen (MESYET) İktisadi İşletmesi kurulmuş ve tüm illerde faaliyet göstererek ustalara belge temin etmeye yetkilendirildi.

Adıyaman Bayındır Memur-Sen Başkanı Osman Çelebi, Adıyaman’da ki ahşap kalıp, betonarme demiri, duvar, seramik, sıva ve alçı-boya ustalarını teorik ve performans sınavlarına tabi tutarak ustalık belgesi verildiğini söyledi.

Bu belgenin yasal zorunluluğuna dikkat çeken Bayındır Memur-Sen İl Başkanı Osman Çelebi, “Bakanlığın bu belgeyi şart koştuğu meslek dallarında İŞKUR müfettişlerince yapılacak inşaat denetimlerinde belgesiz olarak çalışan veya çalıştıranlara yönelik cezalar söz konusu olup bu belgeyi temin etmek için Sendikamıza bağlı MESYET Kuruluşu ayrıca ustalara finansal destek sağlanacaktır. Bu belgeyi alabilmek için ustaların sendika temsilcimize başvuruda bulunduktan sonra uzmanlar gözetiminde önce yazılı sınava sonra ise uygulamalı dediğimiz performans sınavlarına tabi tutulacaklardır. Bu sınavları başarılı bir şekilde geçen ustalarımız 1 ay içerisinde bu belgeye sahip olacaklardır. Bakanlık bununla daha nitelikli, daha güvenlikli ve belgeli iş gücü bilinci oluşması amacı güdüyor. Türkiye’de bu belgeyi alanların sayısı bugün itibariyle 250 bini geçmiş durumda ve bu belge ile birlikte inşaatlarımız daha güvenli ve daha nitelikli olacaktır” dedi.