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09 Mayıs 2018 11:38

Bayram ikramiyesi memnuniyetle karşılandı

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkan Yardımcısı Habib Yıldırım, bayram ikramiyesi kararının doğru ve memnuniyet verici olduğunu ancak kapsamının eksik bırakıldığını söyledi.

Bayram ikramiyesi memnuniyetle karşılandı

09 Mayıs 2018 11:38


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı öncesinde Bakanlar Kurulu tarafından emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında ayrı ayrı olmak üzere bin TL bayram ikramiyesi ödenmesi kararının alındığını hatırlatan Habib Yıldırım, “Bu karar hızla büyüyen hakça bölüşen büyük Türkiye’nin işaretidir. Ancak emeklilerimizin geçim sıkıntısını ve emekli olmayı kabus olmaktan çıkaracak bu karara kamu çalışanları da dahil edilmelidir. Toplu sözleşme masalarında sürekli olarak teklif ettiğimiz bir konunun hayata geçirilmiş olması yönüyle mutlu olmakla birlikte kamu çalışanlarının kapsam dışında kalması bizleri hem hayrete düşürmüş hem de üzmüştür” dedi.


Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan paketin kapsamının genişletilmesi gerektiğini, mutlu edilecek kitleyi büyütmenin mümkün ve gerekli olduğunu dile getiren Yıldırım, “Bayram ikramiyesinden yararlanacaklara kamu çalışanlarının da dahil edilmesi paketin maliyetini değil paketten duyulan memnuniyeti, devletin adil paylaşım noktasındaki başarısını, toplumsal huzuru ve kamu çalışanlarının devlete olan güvenini pekiştirecektir. Bu itibarla 4. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin içerisinde yer alan, kamu hizmetlerinin sunulmasında fedakarca çalışan kamu görevlilerine, Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen son aylıklarıyla birlikte en yüksek devlet memuru aylığının iki katı tutarında dini bayram ikramiyesi ödenmesine yönelik bir düzenlemenin hayata geçirilmesini, kamu görevlilerinin de Ramazan ve Kurban bayramlarında çifte bayram yapmasını istiyoruz. Bu şekilde yeni paketler açıklanmalı, 80 milyonu mutlu edecek içerikler üretilmelidir. Kamu görevlilerinin dini bayram ikramiyesinden yararlanmasının sağlanması, büyük, güçlü ve yeni Türkiye’ye olan inancı, güveni artıracak, ikramiyenin sadece emeklilere değil, bütün emekçilere ödenmesi noktasında kamunun öncülük yapmasını da sağlayacaktır. Hızla büyüyen hakça bölüşen büyük Türkiye için kamu çalışanları da paketin kapsamına alınmalıdır” ifadelerini kullandı.




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