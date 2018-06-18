Bayram tatilindeki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Adıyaman’da 2017 yılında il genelinde yaşanan 26 trafik kazasından 95 kişi yaralandı. 2018 yılı Ramazan Bayramı tatilinde ise yapılan denetimler ve uygulamalar sonucundan kazalarda ve yaralanmalarda yüzde 59 bir düşüşün yaşandığı vurgulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sınırları içerisinde 12 kazadan 15 kişi, bölge trafik amirliği sınırları içerisinde 2 kazadan 8 kişi, Kahta istasyon ekipleri sınırları içerisinde 1 kazadan 1 kişi, diğer ilçelerde meydana gelen 4 kazada da 14 kişi yaralandı. Gölbaşı istasyon ekipleri sınırları içerisinde de yaşanan 1 kazada ise 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sınırları içerisinde yaşanan 12 kazadan 7’sinin motosiklet kazası olduğu öğrenildi.

Yapılan denetimler sonucunda trafik kazalarının 2017 yılına oranla 2018 yılında yüzde 59 düşüşün yaşandığını belirten Adıyaman Trafik Denetleme Şube Müdürü Osman Kolay, "Ramazan Bayramı’nı birlik ve beraberlik içerisinde geçirdik. Bayramlar mutluluklarımızın ve sevinçlerimizin paylaşılmasıyla anlam kazanıyor. Bu nedenle vatandaşlarımız yakınlarıyla beraber olmak için yollara çıkıyorlar. Yollarımız bayram tatillerinde daha da çok kalabalıklaşıyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bu bayramda da Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak bütün birimlerimizle yollarda trafik tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve ikaz etme suretiyle bayram sonuna kadar bu tedbirlerimiz devam etti. Geçen seneye oranla baktığımızda bu yıl kazalarda yüzde 59 oranla bir düşüş yaşandı. İnşallah bu sayıyı daha da indireceğiz. 2017 yılında Adıyaman’da yaşanan kazalarda 95 kişi yaralanmıştı, bu sene ise 38 kişi yaralandı. Bayramdan önce ve bayram boyunca sürücülerimizi hız konusunda, emniyet kemeri konusunda, uykusuz araç kullanmamaları ile trafik kurallarına uymaları konusunda uyardık. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla çalışmalarımız devam edecektir. Sürücülerimizden isteğimiz hızlı araç kullanmamaları, emniyet kemersiz yola çıkmamaları, trafik kurallarına uymalarıdır. Bütün vatandaşlarımızın geçmiş Ramazan Bayramı’nı da buradan kutladığımızı belirtmek isteriz" diye konuştu.