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28 Haziran 2017 12:49

Bayramı fırsat bilen hırsızlar yakayı ele verdi

Adıyaman’da bayram ziyaretlerini fırsat bilerek evlere giren bayan hırsızlar, ev sahibi eve gelince yakalandı.

Bayramı fırsat bilen hırsızlar yakayı ele verdi

28 Haziran 2017 12:49


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Yenimahalle’de bir sitede bulunun daireye giren hırsızlar ev sahibi tarafından yakalandı. Bayram ziyareti için dışarıda olan ve ismi açıklanmayan ev sahibi tekrar eve geldiğinde kapının açıldığını fark etti. Komşularını çağıran şahıs eve girdiğinde içeride üç bayanı hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.


Site sakinleri tarafından polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri S.U., Y.G. ve K.Y. isimli bayanları göz altına aldı. Sağlık raporları alınan şahıslar sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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