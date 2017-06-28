Bayramı fırsat bilen hırsızlar yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Yenimahalle’de bir sitede bulunun daireye giren hırsızlar ev sahibi tarafından yakalandı. Bayram ziyareti için dışarıda olan ve ismi açıklanmayan ev sahibi tekrar eve geldiğinde kapının açıldığını fark etti. Komşularını çağıran şahıs eve girdiğinde içeride üç bayanı hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Site sakinleri tarafından polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri S.U., Y.G. ve K.Y. isimli bayanları göz altına aldı. Sağlık raporları alınan şahıslar sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.