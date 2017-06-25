Bayramlaşma yolunda kaza: 9 yaralı

Kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aziz Yılmaz idaresindeki 02 KR 905 plakalı otomobil ile Mehmet Ulutaş idaresindeki 02 KH 038 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Kahta Çayı Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Aziz Yılmaz ile Mehmet Ulutaş ve araçlarda bulunan Mustafa Tandoğan, Ömer Günaydın, Yasin Gültekin, Zeynal Abidin Satışmış, Kibariye Yılmaz, Elif Yılmaz ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta İlçe Devlet Hastanesine ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Mehmet Ulutaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.