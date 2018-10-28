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Baz istasyonu hırsızları tutuklandı

Adıyaman’da bulunan bir baz istasyonunda akü çalarak hırsızlık yaptıkları esnada Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yapılarak yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da bulunan bir baz istasyonunda akü çalarak hırsızlık yaptıkları esnada Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yapılarak yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Serhatlı köyünde bulunan bir firmaya ait baz istasyonuna giren M.Y., ile C.Y'yi fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısları suç üstü yaparak yakaladı. Yakalanan şahısların aracında yapılan aramalarda 12 adet çalıntı akü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken her iki şahıs ise gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülerek burada sorguya alınan her iki şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıslar burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine görüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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