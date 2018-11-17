Bedelli askerler yemin etti

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde eğitim gören birinci grup 44 erbaş ve er için yemin töreni düzenlendi. Adıyaman İl Jandarma komutanlığında 20 günlük eğitimlerini tamamlayan er ve erbaş yemin ederek terhis oldu.

Yemin törenine Adıyaman Belediye Başkanvekili Muhittin Büyük, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Gürfidan, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, protokol mensupları, erbaş ve erlerin aileleri katıldı. Yemin töreninde başarılı erbaş ve erlere çeşitli hediyeler verildi.