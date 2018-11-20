Belediye Başkan Aday Adayı Atalay'a vatandaşlardan yoğun ilgi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Atalay'a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Atalay, çarşı esnafını ziyaret ederek onların sorun ve sıkıntılarını diledi. Ziyaretlerinde esnaflar tarafından yoğun ilgi gören Atalay'a esnaflar sarılarak sevgisini göstermesi de dikkatlerden kaçmadı. Atalay, vatandaşların tavsiye ve önerilerini dinleyerek, yapılmasını istedikleri ve görmek istedikleri projelerin olup olmadığını da sordu. Esnafları tek tek ziyaret eden Atalay, “İlçemizin her kesimiyle birlikte hareket ederek güzel ilçemizi daha da güzelleştirmek gayemizdir. Şu anda aday adayıyız ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Selam verdiğimiz, el uzattığımız, kelam ettiğimiz her bir hemşerimizin o güzel alakası ne kadar doğru bir adım atarak yola çıktığımızın da işaretidir. Bu işareti bize veren kıymetli vatandaşlarımızın sesi, gözü ve kulağı olup onların maddi manevi desteğiyle ilçemizi yönetmeyi rabbim bizlere inşallah nasip eder. Gayemiz de niyetimiz de bellidir, partimizin hizmet yolundaki kutlu yürüyüşünde Gölbaşımızı hep birlikte ileriye götürmek. Şahsımızın değil, halkımızın huzuru için ak belediyecilik anlayışını zirveye taşıyacağız” diye konuştu.