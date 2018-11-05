Belediye başkanı çalışmaları yerinde inceledi

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Varlık Mahallesindeki cadde ve sokaklarda asfalt ve kaldırım döşeme çalışması yapıldı. Ekipler tarafından sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yla sohbet ederek, teşekkür etti.