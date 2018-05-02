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02 Mayıs 2018 13:35

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutladı.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı

02 Mayıs 2018 13:35


Başkan Kutlu, Birleşmiş Milletlerin 1993 yılında özgür ve bağımsız bir basın için ‘Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ olarak kabul ettiğini hatırlatarak, "Güç şartlar altında da olsa kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yapılan hizmetlerin vatandaşlarımıza yansıtılması ve sorunların çözülmesi noktasında çok önemli bir kamu görevi yürüten basın mensubu arkadaşlarımızın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutluyorum. Bu bağlamda özellikle yerel basınımız ve çalışanlarının en zor şartlarda dahi görevlerini yerine getirebilmek için gösterdikleri üstün gayret ve çabayı biliyor, takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.




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