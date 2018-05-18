Belediye Başkanı Kutlu, 19 Mayıs’ın 99. yılını kutladı

Hüsrev Kutlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hüsrev Kutlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm milletin ve özellikle de gençlerin bayramını kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti için bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs 1919’un üzerinden geçen 99 yılda ülkenin çok ciddi ilerlemeler sağladığını söyleyen Başkan Kutlu, mesajında şunları dile getirdi:

“Kurtuluş mücadelesinin başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs milli uyanışın sembol tarihlerinden bir tanesidir. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi, Erzurum, Sivas ve Amasya’ya yayılıp, buradan tüm ülkeyi kaplamıştı. Bugün olduğu gibi o gün de bu ülkeyi bölme ve parçalama niyeti içerisinde olan şer odaklara karşı o gün nasıl dimdik durduysa bu millet, bugün de aynı duruşu sergilemektedir. Bu önemli tarih daha sonra geleceğimizin teminatı olan gençlerimize atfedilmişti. Ecdadımızın da vurguladığı gibi yalnızca gençlerine önem veren milletler geleceğe umutla ve güvenle bakabilirler. İşte bu nedenle, cennet ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizin önünü açmak için iktidar olduğu ilk günden bu yana gençlerin yönetimde yer almasını sağlayan, genç dinamiklere her kademede yer veren AK Parti, kendisine hedef koyduğu Türkiye’nin dünya ülkeleri arasında en tepede yer almasını genç ve çalışkan nüfus ile sağlamayı amaçlamaktadır. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla büyüyen ve gelişen ülkemizi daha müreffeh bir ülke haline getirmek de ancak bu yolla sağlanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.”