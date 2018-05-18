Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 16:12

Belediye Başkanı Kutlu, 19 Mayıs’ın 99. yılını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı F.

Belediye Başkanı Kutlu, 19 Mayıs’ın 99. yılını kutladı

18 Mayıs 2018 16:12

Hüsrev Kutlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Hüsrev Kutlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm milletin ve özellikle de gençlerin bayramını kutladı.


Türkiye Cumhuriyeti için bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs 1919’un üzerinden geçen 99 yılda ülkenin çok ciddi ilerlemeler sağladığını söyleyen Başkan Kutlu, mesajında şunları dile getirdi:


“Kurtuluş mücadelesinin başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs milli uyanışın sembol tarihlerinden bir tanesidir. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi, Erzurum, Sivas ve Amasya’ya yayılıp, buradan tüm ülkeyi kaplamıştı. Bugün olduğu gibi o gün de bu ülkeyi bölme ve parçalama niyeti içerisinde olan şer odaklara karşı o gün nasıl dimdik durduysa bu millet, bugün de aynı duruşu sergilemektedir. Bu önemli tarih daha sonra geleceğimizin teminatı olan gençlerimize atfedilmişti. Ecdadımızın da vurguladığı gibi yalnızca gençlerine önem veren milletler geleceğe umutla ve güvenle bakabilirler. İşte bu nedenle, cennet ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizin önünü açmak için iktidar olduğu ilk günden bu yana gençlerin yönetimde yer almasını sağlayan, genç dinamiklere her kademede yer veren AK Parti, kendisine hedef koyduğu Türkiye’nin dünya ülkeleri arasında en tepede yer almasını genç ve çalışkan nüfus ile sağlamayı amaçlamaktadır. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla büyüyen ve gelişen ülkemizi daha müreffeh bir ülke haline getirmek de ancak bu yolla sağlanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç