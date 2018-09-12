Belediye Başkanı Kutlu esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

Adıyaman Ağaç İşleri Odası Başkanı Zeynal Asnuk'un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, Yeni Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman ve diğer esnaf temsilcileriyle sohbet edip, esnafın sorunları hakkında bilgi alan Başkan Kutlu, Adıyaman Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını dile getirdi.

Başkan Kutlu, “Adıyaman Belediyesi olarak ilimizin lokomotifi olan esnafımızın her zaman yanındayız. Art niyetli olanlar dışında diğer bütün esnafımızın menfaati için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Esnaf temsilcileri de yaptığı açıklamada, her zaman desteklerini yanlarında gördüklerini söylediği Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya teşekkür ederek, “Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu her zaman esnafla iç içe olan ve sorunlarına büyük duyarlılık gösteren birisidir. Bundan dolayı kendisine minnettarız” diye konuştu.