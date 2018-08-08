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08 Ağustos 2018 13:53

Belediye Başkanı Kutlu hal esnafıyla bir araya geldi

Her fırsatta Adıyaman esnafının yanında olan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, esnaf odaları temsilcileriyle birlikte yaş sebze ve meyve satıcılarını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Belediye Başkanı Kutlu hal esnafıyla bir araya geldi

08 Ağustos 2018 13:53


Adıyaman esnafının sorunlarıyla yakından ilgilenen ve her fırsatta yanlarında olan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Yeni Adıyaman Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman ve bazı oda başkanlarıyla birlikte Adıyaman Yaş Sebze ve Meyve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Baki Kutlu’yu ve sebze hali esnafını ziyaret etti.


Ziyarette sebze hali esnafıyla sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Kutlu, Adıyaman Belediyesi olarak halkın yararına hizmet veren her meslek grubunun ve esnafın yanında olduklarını dile getirdi. Başkan Kutlu, “Arkadaşlarımız, halkımıza daha kaliteli sebze ve meyve ulaştırabilmenin gayreti içerisinde. Halkımıza meyve ve sebzenin en iyisini, en uygun fiyata ulaştırmaya çalışan bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Adıyaman Yaş Sebze ve Meyve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Baki Kutlu ise yaptığı açıklamada, her zaman desteklerini yanlarında gördüklerini söylediği Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.


Yeni Adıyaman Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman ise Belediye Başkanı Kutlu’nun her zaman esnafla iç içe olduğunu ve sorunlarına büyük duyarlılık gösterdiğini dile getirerek, tüm esnaflar adına kendisine minnettar olduklarını dile getirdi.




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