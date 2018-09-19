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Belediye Başkanı Kutlu Kasaplar Odası yönetimi ile bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Kasaplar ve Besiciler Odası yönetimi ile bir araya geldi.


Adıyaman esnafının sorunlarıyla yakından ilgilenen ve her fırsatta yanlarında olan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Nuri Anaç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.


Oda Başkanı Anaç ve yönetimiyle sohbet eden Belediye Başkanı Kutlu, esnafın sorunları hakkında bilgi alarak, “Adıyaman Belediyesi olarak ilimizin lokomotifi olan esnafımızın her zaman yanındayız. Esnafımızın menfaati için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.


Kasaplar Odası Başkanı Nuri Anaç ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu her zaman esnafla iç içe olan ve sorunlarına büyük duyarlılık gösteren birisi. Kendisine esnafın yanında olduğu için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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