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09 Temmuz 2018 16:54

Belediye Başkanı Kutlu mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hanifi Şaşmaz’ın ev sahipliğinde mahalle muhtarıyla bir araya gelerek mahallelerin sorunları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Kutlu mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

09 Temmuz 2018 16:54


Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hanifi Şaşmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette muhtarlardan mahallelerinin sorunlarını dinleyen Başkan Kutlu, çözüm için gerekli çalışmaların talimatını vereceğini söyledi.


Başkan Kutlu ziyarette yaptığı konuşmada, muhtarlarla birlikte şimdiye kadar güzel bir şekilde çalıştıklarını, bundan sonra da Adıyaman için el birliğiyle güzel çalışmalara imza atacaklarını dile getirdi.


Başkan Kutlu, “Bir araya geldiğimiz muhtarlarımızdan mahallelerinin sorunlarını ve isteklerini dinledik. İnşallah, gücümüzün yettiğince sorunları halledip, taleplere cevap vermeye çalışacağız” diye konuştu.




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