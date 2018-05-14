Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 17:28

Belediye Başkanı Kutlu’dan Ramazan Ayı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ramazan Ayının başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Kutlu’dan Ramazan Ayı mesajı

14 Mayıs 2018 17:28


Başkan Hüsrev Kutlu mesajında, “Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı;kırgınlık ve dargınlıkların ortadan kalktığı, gülümsemenin sadaka olduğu, güçlünün güçsüze yardım ettiği, küçüğün sevilip büyüğün sayıldığı mukaddes bir aydır. Bu mübarek ayda, kitabımız Kur’an-ı Kerim insanlık alemine inmiş, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ay içerisinde yer almış ve oruç tutulması bu ayda farz kılınmıştır. Nefsimizle baş başa kaldığımız, yoksul kardeşlerimizin yaralarını sardığımız, zengin-fakir, genç-yaşlı demeden aynı sofraya oturduğumuz, aynı safta namaz kıldığımız 11 ayın sultanı Ramazan-ı şerifin her yıl olduğu gibi bu yılda tüm güzellikleriyle Müslümanları sımsıkı sarmasını diliyor, tüm İslam aleminin bu mübarek ayını kutluyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç