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22 Haziran 2017 15:47

Belediye Başkanı Kutlu’dan Ramazan Bayramı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm Müslümanların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Kutlu’dan Ramazan Bayramı mesajı

22 Haziran 2017 15:47


Mesajında, Ramazan Bayramının tüm insanlığa ve ülkemize huzur, barış ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Kutlu, bu özel günlerin toplumsal barışın pekişmesi için önemli olduğuna vurgu yaptı.


Başkan Kutlu, “On bir ayın sultanı Ramazan ayının bereketi ile gelen mübarek Ramazan Bayramının tüm dünyada huzur ve barışın oluşması için bir vesile olmasını diliyorum. Özellikle dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan İslam ülkelerinde yaşanan ölüm, açlık ve sefaletin son bulması için bu özel günlerdeki birlik ve beraberliğimizi arttırmalıyız. Bu vesileyle bütün hemşehrilerimin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlar, bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini dilerim” dedi.




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