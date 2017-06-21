Belediye Başkanı Toprak’tan kadir gecesi mesajı

Tüm İslam aleminin ve Kahtalı hemşehrilerinin mübarek Kadir Gecelerini tebrik ettiğini dile getiren Başkan Toprak, “Kadir gecesi Rabbimizin insanlığa bir rahmet kapısı, bir umut pınarı olarak bahşettiği mübarek bir gecedir. Allah’ın kelamı olan kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim, ramazanın kalbi olan bu gecede inmeye başladı. Kadir Gecesini idrak ederken, açları, yoksulları, zulme maruz kalmışların haklarını düşünmemiz, onların dertleriyle dertlenmemiz, yaralarını sarmamız gerekir. Bu vesile ile tüm İslam aleminin ve Kahtalı hemşehrilerimin mübarek Kadir Gecelerini tebrik ediyor ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.