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21 Haziran 2017 15:32

Belediye Başkanı Toprak’tan kadir gecesi mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Toprak’tan kadir gecesi mesajı

21 Haziran 2017 15:32


Tüm İslam aleminin ve Kahtalı hemşehrilerinin mübarek Kadir Gecelerini tebrik ettiğini dile getiren Başkan Toprak, “Kadir gecesi Rabbimizin insanlığa bir rahmet kapısı, bir umut pınarı olarak bahşettiği mübarek bir gecedir. Allah’ın kelamı olan kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim, ramazanın kalbi olan bu gecede inmeye başladı. Kadir Gecesini idrak ederken, açları, yoksulları, zulme maruz kalmışların haklarını düşünmemiz, onların dertleriyle dertlenmemiz, yaralarını sarmamız gerekir. Bu vesile ile tüm İslam aleminin ve Kahtalı hemşehrilerimin mübarek Kadir Gecelerini tebrik ediyor ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.




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