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16 Mayıs 2018 11:18

Belediye ekipleri ağaçların bakımını yapıyor

Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler, şehir genelinde ağaçların budamasını yapıyor.

Belediye ekipleri ağaçların bakımını yapıyor

16 Mayıs 2018 11:18


Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki birçok alanda bulunan ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştirmeye başladı.


Mevsim gereği kaldırım, refüj, park, bahçe ve mezarlıklarda bulunan ağaçların bakımı için bu işlemi yaptıklarını söyleyen yetkililer, ağaç budama çalışmalarındaki temel amacın ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebilmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.


Yetkililer, Gölbaşı Caddesi üzerinde sürdürdükleri budama işlemlerinin şehir genelinde devam edileceği de sözlerine ekledi.




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