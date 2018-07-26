Belediye ekiplerinden temizlik

Önceki gün ‘Mahalle Halkı Çevre Kirliliğinden Şikayetçi’ başlıklı haberin yayınlanması üzerine Adıyaman Belediyesi ekipleri kısa sürede harekete geçerek Altınşehir mahallesine gitti. Bazı mahalle sakinlerinin balkondan ve camlardan mahalleye attıkları çöpler belediye ekipleri tarafından temizlenerek mahalle pırıl pırıl bir hale getirdi. Mahalleyi temizleyen belediye ekipleri aynı zamanda mahallede bulunan eski Altınşehir evleri bahçelerinde bulunan ve bina sakinleri tarafından bahçeye fırlatılan çöplerde toplanarak bahçeler temizlendi. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Adıyaman Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.